В Татарстане отпразднуют 150-летие со дня рождения Фёдора Шаляпина в 2023 году
- РИА Новости
Как сообщает «Реальное время», президент республики Рустам Минниханов подписал соответствующий указ.
«Учитывая выдающийся вклад великого русского оперного певца Ф.И. Шаляпина в мировую и отечественную культуру, а также в связи с исполняющимся в 2023 году 150-летием с его дня рождения постановляю провести в феврале 2023 года торжественные мероприятия, посвящённые 150-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина», — говорится в документе.
В течение трёх месяцев кабмин Татарстана должен разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий.
Ранее РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы сообщило, что фасадам зданий детской больницы святой Ольги в Москве вернут исторический облик.