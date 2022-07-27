В Татарстане отпразднуют 150-летие со дня рождения Фёдора Шаляпина в 2023 году

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В 2023 году в Татарстане отпразднуют 150-летие со дня рождения русского оперного певца Фёдора Шаляпина.
В Татарстане отпразднуют 150-летие со дня рождения Фёдора Шаляпина в 2023 году
  • РИА Новости

Как сообщает «Реальное время», президент республики Рустам Минниханов подписал соответствующий указ.

«Учитывая выдающийся вклад великого русского оперного певца Ф.И. Шаляпина в мировую и отечественную культуру, а также в связи с исполняющимся в 2023 году 150-летием с его дня рождения постановляю провести в феврале 2023 года торжественные мероприятия, посвящённые 150-летию со дня рождения Ф.И. Шаляпина», — говорится в документе.

В течение трёх месяцев кабмин Татарстана должен разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий.

Ранее РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы сообщило, что фасадам зданий детской больницы святой Ольги в Москве вернут исторический облик.

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