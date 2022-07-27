Дерматолог Кохнович напомнила об отсутствии пользы сметаны при солнечных ожогах

Короткая ссылка
Дерматолог-косметолог Оксана Кохнович заявила об отсутствии пользы сметаны при солнечных ожогах.
Дерматолог Кохнович напомнила об отсутствии пользы сметаны при солнечных ожогах
  • Gettyimages.ru

«Во-первых, сметана — это жирный продукт, который создаст парниковый эффект, что не очень хорошо для повреждённой кожи. Во-вторых, кисломолочные продукты — это отличная среда для размножения бактерий, что может повлечь инфицирование повреждённых участков кожи», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, при ожоге также не стоит использовать масло, мыло или гель для душа, косметику с отдушками и спиртом.

В таких ситуациях рекомендуется холодный компресс, который поможет быстрее снизить температуру в месте ожога. Также допустимы аптечные средства с пантенолом.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить