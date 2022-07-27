Дерматолог Кохнович напомнила об отсутствии пользы сметаны при солнечных ожогах

Дерматолог-косметолог Оксана Кохнович заявила об отсутствии пользы сметаны при солнечных ожогах.

«Во-первых, сметана — это жирный продукт, который создаст парниковый эффект, что не очень хорошо для повреждённой кожи. Во-вторых, кисломолочные продукты — это отличная среда для размножения бактерий, что может повлечь инфицирование повреждённых участков кожи», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, при ожоге также не стоит использовать масло, мыло или гель для душа, косметику с отдушками и спиртом.

В таких ситуациях рекомендуется холодный компресс, который поможет быстрее снизить температуру в месте ожога. Также допустимы аптечные средства с пантенолом.

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