Легкомоторный самолёт ДОСААФ совершил жёсткую посадку в Коми
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба республиканского управления МЧС.
«В МО МР «Княжпогостский» городе Емва м. Новое вне аэродрома совершил жёсткую посадку самолёт «Вильга», принадлежащий ДОСААФ», — заявили в МЧС.
По информации ведомства, самолёт выполнял пробный полёт после технического обслуживания.
На борту находился один человек, он получил ссадины головы.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с произошедшим. Также проверку проводит Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По данным прокуратуры, причиной произошедшего могла стать техническая неисправность.
Ранее легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолёт Як-52 совершил вынужденную посадку в Татарстане.