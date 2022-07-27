Легкомоторный самолёт ДОСААФ совершил жёсткую посадку в Коми

Легкомоторный самолёт, принадлежащий Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), совершил жёсткую посадку в Республике Коми.

Об этом информирует пресс-служба республиканского управления МЧС.

«В МО МР «Княжпогостский» городе Емва м. Новое вне аэродрома совершил жёсткую посадку самолёт «Вильга», принадлежащий ДОСААФ», — заявили в МЧС.

По информации ведомства, самолёт выполнял пробный полёт после технического обслуживания.

На борту находился один человек, он получил ссадины головы.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с произошедшим. Также проверку проводит Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным прокуратуры, причиной произошедшего могла стать техническая неисправность.

Ранее легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолёт Як-52 совершил вынужденную посадку в Татарстане.