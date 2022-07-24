Легкомоторный самолёт Як-52 вынужденно сел в Татарстане

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Легкомоторный учебно-тренировочный спортивный самолёт Як-52 совершил вынужденную посадку в Татарстане.
Легкомоторный самолёт Як-52 вынужденно сел в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«Самолёт Як-52 №01184 выполнял учебно-тренировочный полёт, на борту находились два человека экипажа. Произвёл вынужденную посадку в поле, повреждений не получил», — говорится в заявлении.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

К ликвидации последствий вынужденной посадки самолёта привлечено 16 человек и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт жёстко приземлился в Тверской области.

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