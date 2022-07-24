Легкомоторный самолёт Як-52 вынужденно сел в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает региональное отделение МЧС.
«Самолёт Як-52 №01184 выполнял учебно-тренировочный полёт, на борту находились два человека экипажа. Произвёл вынужденную посадку в поле, повреждений не получил», — говорится в заявлении.
В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
К ликвидации последствий вынужденной посадки самолёта привлечено 16 человек и 11 единиц техники.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт жёстко приземлился в Тверской области.