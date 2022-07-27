В «Ленфильме» сообщили: часть оборудования для съёмок кино нельзя заместить российским

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Киностудия «Ленфильм» сообщила о сложностях в выполнении поручений об импортозамещении, которое предусматривает замещение импортной продукции на российскую. Как отметила студия, отечественное оборудование, которое могло бы прийти на смену зарубежному, отсутствует.
В «Ленфильме» сообщили: часть оборудования для съёмок кино нельзя заместить российским
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчёт студии за 2021 год, утверждённый советом директоров в конце июня этого года.

Издание напоминает, что одним из поручений президента и правительства руководству киностудии было «поэтапное замещение закупки иностранной продукции».

«К сожалению, такое [российское] оборудование отсутствует», — говорится в отчёте.

Гендиректор «Ленфильма» Фёдор Щербаков заявил, что студия «внимательно мониторит рынок» на предмет появления российских аналогов необходимой для кинопроизводства техники.

«В настоящий момент мы располагаем достаточным объемом импортной техники», — сказал он.

Издание пишет, что в набор, необходимый для съёмочной площадки, кроме камер и освещения, входят штативы, хромакей, мегафоны, микрофоны, акустические панели, генераторы дыма и тумана и т.д.

Ранее правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций с целью замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. Кабмин выделит 37,1 млрд рублей до 2024 года на софинансирование создания и внедрения таких решений.

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