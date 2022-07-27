В «Ленфильме» сообщили: часть оборудования для съёмок кино нельзя заместить российским

Киностудия «Ленфильм» сообщила о сложностях в выполнении поручений об импортозамещении, которое предусматривает замещение импортной продукции на российскую. Как отметила студия, отечественное оборудование, которое могло бы прийти на смену зарубежному, отсутствует.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчёт студии за 2021 год, утверждённый советом директоров в конце июня этого года.

Издание напоминает, что одним из поручений президента и правительства руководству киностудии было «поэтапное замещение закупки иностранной продукции».

«К сожалению, такое [российское] оборудование отсутствует», — говорится в отчёте.

Гендиректор «Ленфильма» Фёдор Щербаков заявил, что студия «внимательно мониторит рынок» на предмет появления российских аналогов необходимой для кинопроизводства техники.

«В настоящий момент мы располагаем достаточным объемом импортной техники», — сказал он.

Издание пишет, что в набор, необходимый для съёмочной площадки, кроме камер и освещения, входят штативы, хромакей, мегафоны, микрофоны, акустические панели, генераторы дыма и тумана и т.д.

Ранее правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций с целью замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. Кабмин выделит 37,1 млрд рублей до 2024 года на софинансирование создания и внедрения таких решений.