Россия направит 37,1 млрд рублей на замещение зарубежного ПО до 2024 года

Короткая ссылка
Российское правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) с целью замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. Кабмин выделит 37,1 млрд рублей до 2024 года на софинансирование создания и внедрения таких решений.
Россия направит 37,1 млрд рублей на замещение зарубежного ПО до 2024 года
  • Gettyimages.ru

Как сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, было сформировано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы.

Эти комитеты курируют 35 ИЦК, на площадках которых будут определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого программного обеспечения, а также сформированы технические задания для вендеров на разработку конкретных продуктов под потребности российских предприятий.

«Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 млрд рублей на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин анонсировал создание индустриальных центров компетенций для импортозамещения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить