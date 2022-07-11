Россия направит 37,1 млрд рублей на замещение зарубежного ПО до 2024 года

Российское правительство сформировало 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) с целью замещения зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. Кабмин выделит 37,1 млрд рублей до 2024 года на софинансирование создания и внедрения таких решений.

Как сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, было сформировано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы.

Эти комитеты курируют 35 ИЦК, на площадках которых будут определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого программного обеспечения, а также сформированы технические задания для вендеров на разработку конкретных продуктов под потребности российских предприятий.

«Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 млрд рублей на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин анонсировал создание индустриальных центров компетенций для импортозамещения.