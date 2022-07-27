В Роспотребнадзоре заявили о семи случаях заболевания подвидом COVID-19 «кентавр» в России

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В России выявлены семь случаев заболевания подвидом омикрон-штамма коронавируса «кентавр». Об этом заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В Роспотребнадзоре заявили о семи случаях заболевания подвидом COVID-19 «кентавр» в России
  • РИА Новости

«Доля BA.2.75 («кентавр». — RT) пока незначительна — всего семь случаев на всю страну», — приводит РИА Новости её слова.

Также Пшеничная сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма коронавируса.

Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.

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