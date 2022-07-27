Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

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Рост заболеваемости COVID-19 в России связан с распространением новых вариантов омикрон-штамма коронавируса, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Как ранее прогнозировалось, фиксируется рост заболеваемости в связи с распространением новых более трансмиссивных подвариантов штамма «омикрон». Так, доля BA.4/BA.5 в штаммовом составе уже достигла 75%, причём преобладает BA.5», — цитирует её РИА Новости.

Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.

По данным на 27 июля, за сутки в России госпитализированы 1628 человек с коронавирусной инфекцией, накануне в больницы попали 1664 пациента с COVID-19.

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