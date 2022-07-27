За сутки в России госпитализированы 1628 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1664 пациента с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего за 24 часа выявлено 9027 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 6183.

За сутки умерли 36 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 47 заболевших.

Также за сутки выздоровели 5115 человек, накануне — 5422.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России на 29-й неделе текущего года превысила показатели прошлой недели на 48,9%. Также текущий уровень заболеваемости на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели.

Врач челябинской детской городской больницы №8 Антон Рыжий, как сообщает ФАН, напомнил о важности вакцинации на фоне распространения подвида коронавируса «кентавр».