За сутки в России госпитализированы 1628 человек с коронавирусом

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За сутки в России госпитализированы 1628 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 1664 пациента с COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки в России госпитализированы 1628 человек с коронавирусом
  • РИА Новости

Всего за 24 часа выявлено 9027 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 6183. 

За сутки умерли 36 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 47 заболевших.

Также за сутки выздоровели 5115 человек, накануне — 5422.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России на 29-й неделе текущего года превысила показатели прошлой недели на 48,9%. Также текущий уровень заболеваемости на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели.

Врач челябинской детской городской больницы №8 Антон Рыжий, как сообщает ФАН, напомнил о важности вакцинации на фоне распространения подвида коронавируса «кентавр».

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