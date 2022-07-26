Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 превысила показатели прошлой недели на 48,9%

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Роскомнадзор заявил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 в России на 29-й неделе текущего года превысила показатели прошлой недели на 48,9%. Также текущий уровень заболеваемости на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели.
Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 превысила показатели прошлой недели на 48,9%
  • Gettyimages.ru
  • © Nicola Tree

Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что по итогам 29-й недели 2022 года в России зарегистрировано 43 985 случаев заболевания COVID-19.

«Показатель заболеваемости составил 29,97 на 100 тыс. населения, что на 48,9% выше, чем на прошлой неделе, и на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что среднероссийские показатели заболеваемости COVID-19 превышены в 17 регионах России.

В Роспотребнадзоре рекомендовали носить маски уязвимым категориям граждан в общественных местах, а также использовать антисептические средства. 

Ранее сообщалось, что за сутки в России госпитализированы 1664 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 759 пациентов с COVID-19.

Врач челябинской детской городской больницы №8 Антон Рыжий, как сообщает ФАН, напомнил о важности вакцинации на фоне распространения подвида коронавируса «кентавр».

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