За сутки в России госпитализированы 1664 человека с коронавирусом

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За сутки в России госпитализированы 1664 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 759 пациентов с COVID-19.
За сутки в России госпитализированы 1664 человека с коронавирусом
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

Всего за 24 часа выявлено 6183 случая инфицирования COVID-19, днём ранее — 6571.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 47 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 34 заболевших.

Также за сутки выздоровели 5422 человека, накануне — 4234.

Врач челябинской детской городской больницы №8 Антон Рыжий, как сообщает ФАН, напомнил о важности вакцинации на фоне распространения подвида коронавируса «кентавр».

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