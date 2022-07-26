За сутки в России госпитализированы 1664 человека с коронавирусом
- Gettyimages.ru
- © Morsa Images
Всего за 24 часа выявлено 6183 случая инфицирования COVID-19, днём ранее — 6571.
Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 47 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 34 заболевших.
Также за сутки выздоровели 5422 человека, накануне — 4234.
Врач челябинской детской городской больницы №8 Антон Рыжий, как сообщает ФАН, напомнил о важности вакцинации на фоне распространения подвида коронавируса «кентавр».