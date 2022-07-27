В Воронеже неизвестные нарисовали краской букву Z на нескольких десятках автомобилей
- РИА Новости
«В ОП №5 УМВД России по городу Воронежу поступило несколько заявлений от местных жителей о повреждении автомобилей путём нанесения краски на металлическое покрытие транспортных средств», — заявила она.
По словам Куликовой, проводится проверка, устанавливаются причастные к инциденту лица.
Как заявили в правительстве Воронежской области, в ночь на 27 июля неизвестные на Южно-Моравской улице разрисовали несколько десятков автомобилей символикой спецоперации на Украине.
Ранее следователи ГСУ СК по Московской области возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма после осквернения неизвестным лицом памятника «Рубеж обороны Москвы» в Подмосковье.