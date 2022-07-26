Алиханов заявил, что число паромов, доставляющих грузы в Калининград, в сентябре увеличится до 12

Число паромов, которые перевозят грузы в Калининградскую область, увеличится в сентябре до 12. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов.

«У нас уже девять судов работает на линии, в следующем месяце их станет на два больше, и в сентябре мы ждём «Генерала Черняховского», который доведёт цифру до 12», — приводит ТАСС его слова.

Алиханов добавил, что власти региона будут и дальше развивать паромное сообщение для обеспечения «полной независимости от любого транзита через территорию Прибалтики».

Ранее стало известно, что в Калининград прибыло 60 вагонов с цементом из России транзитом через Литву.