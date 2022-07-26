Форум «Такси» пройдёт в Москве 4—5 августа

Международный евразийский форум «Такси» (МЕФТ) состоится в Москве 4—5 августа.

Об этом сообщает ФАН.

Форум пройдёт при поддержке правительства Москвы, Минтранса, Минпромторга и МВД России.

Как ожидается, участниками МЕФТ станут более 1000 представителей органов федеральной и региональной власти, экспертов, участников таксомоторной и смежных отраслей из регионов России и стран ЕАЭС.

Результатом работы должна стать общественная резолюция, в которую войдут идеи для рассмотрения Госдумой при формировании нового федерального законодательства о такси.

Ранее сообщалось, что в России предложили снизить комиссию агрегаторов за вызов такси.