Форум «Такси» пройдёт в Москве 4—5 августа
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Об этом сообщает ФАН.
Форум пройдёт при поддержке правительства Москвы, Минтранса, Минпромторга и МВД России.
Как ожидается, участниками МЕФТ станут более 1000 представителей органов федеральной и региональной власти, экспертов, участников таксомоторной и смежных отраслей из регионов России и стран ЕАЭС.
Результатом работы должна стать общественная резолюция, в которую войдут идеи для рассмотрения Госдумой при формировании нового федерального законодательства о такси.
Ранее сообщалось, что в России предложили снизить комиссию агрегаторов за вызов такси.