Московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей столицы и Подмосковья

Короткая ссылка
Московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей столицы и Московской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей столицы и Подмосковья

«Сегодня мы приняли ещё одно важное решение — МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья», — заявил мэр столицы. 

Он уточнил, что для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года будет введена плата за проезд по Московскому скоростному диаметру.

Также он рассказал, что МСД станет самой длинной бессветофорной магистралью. Протяжённость магистрали составит 68 км с севера на юг Москвы. 

Собянин обозначил главной задачей строительство дороги, по которой можно будет без остановок пересечь Москву за 40 минут.

Ранее Собянин заявил, что строительство участка Юго-Восточной хорды Московского скоростного диаметра завершено почти на 50%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить