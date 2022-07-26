Московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей столицы и Подмосковья

Московский скоростной диаметр будет бесплатным для жителей столицы и Московской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня мы приняли ещё одно важное решение — МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья», — заявил мэр столицы.

Он уточнил, что для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года будет введена плата за проезд по Московскому скоростному диаметру.

Также он рассказал, что МСД станет самой длинной бессветофорной магистралью. Протяжённость магистрали составит 68 км с севера на юг Москвы.

Собянин обозначил главной задачей строительство дороги, по которой можно будет без остановок пересечь Москву за 40 минут.

Ранее Собянин заявил, что строительство участка Юго-Восточной хорды Московского скоростного диаметра завершено почти на 50%.