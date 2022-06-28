Собянин прокомментировал темпы строительства Московского скоростного диаметра

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Строительство участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) Московского скоростного диаметра завершено почти на 50%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин прокомментировал темпы строительства Московского скоростного диаметра
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Уточняется, что Собянин лично осмотрел ход работ на участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД.

«Этот участок, на котором мы находимся, связывает сразу несколько районов. Это Сабурово, Царицыно, Бирюлёво...» — заявил он.

По словам Собянина, завершить строительство данного участка Юго-Восточной хорды планируется в конце 2023 года.

Ранее агентство НСН сообщало, что первые производственные корпуса новой площадки «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва» сдадут в эксплуатацию к концу лета.

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