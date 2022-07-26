Депутат Гутенёв прокомментировал ситуацию с работой Tetra Pak в России

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв в беседе с RT прокомментировал решение Tetra Pak передать российское подразделение местному руководству.

«Очередные пакеты санкций, которые фактически уже исчерпали реальные механизмы, к сожалению, дополняются давлением на тот бизнес, который продолжал до последнего времени работать на территории России. Возможности санкций не безграничны, но давление на бизнес, который успешно вели западные компании в России, не ослабевает», — отметил Гутенёв.

По его словам, в России вполне способны на существующих мощностях, используя альтернативные поставки, «полностью импортозаместить эту продукцию».

«Но если наши бывшие партнёры комфортно передают технологии, передают менеджменту возможности управлять этим достаточно сложным бизнесом, то, возможно, мы и увидим их возвращение спустя непродолжительное время, после урегулирования санкционных вопросов», — допустил собеседник RT.

Ранее компания Tetra Pak, которая занимается производством упаковки, сообщила, что передаёт свое российское подразделение местному руководству в связи с невозможностью поддерживать операционную деятельность компании.