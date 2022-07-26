Tetra Pak передаёт своё российское подразделение местному руководству
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать своё российское подразделение местной команде менеджмента», — отметили в компании.
В марте в Минпромторге заявили, что в настоящее время отмечен повышенный спрос на упаковки для молока, но у отечественных производителей имеются запасы сырья и материалов, а в ближайшем будущем на рынок поступит пищевой картон российского производства.