Tetra Pak передаёт своё российское подразделение местному руководству

Компания Tetra Pak, которая занимается производством упаковки, сообщила, что передаёт свое российское подразделение местному руководству в связи с невозможностью поддерживать операционную деятельность компании.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«С целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости компания приняла решение передать своё российское подразделение местной команде менеджмента», — отметили в компании.

В марте в Минпромторге заявили, что в настоящее время отмечен повышенный спрос на упаковки для молока, но у отечественных производителей имеются запасы сырья и материалов, а в ближайшем будущем на рынок поступит пищевой картон российского производства.