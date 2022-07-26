Спикер Госдумы Володин назвал пять причин, почему доллар всё больше теряет свои позиции

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал пять причин, почему доллар всё больше теряет свои позиции.
Спикер Госдумы Володин назвал пять причин, почему доллар всё больше теряет свои позиции
  • Gettyimages.ru
  • © Steven Puetzer

«Доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами», — написал он в Telegram.

Он добавил, что также доллар используется как инструмент политической борьбы.

«Незаконные санкции: ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов, — всё это не добавляет уверенности другим государствам, что их деньги будут в сохранности», — отметил Володин.

По его мнению, третья причина — изменения геополитического характера.

«Однополярная модель себя изжила. В мире существует запрос на многополярность. Как следствие — на альтернативу доллару. Доказательство тому — растущие взаиморасчёты в национальных валютах», — заявил Володин.

Также, по его словам, на ситуацию с долларом влияет нежелание Вашингтона признавать собственные ошибки и работать над ними.

В качестве пятой причины Володин назвал цикличность истории.

Спикер Госдумы подчеркнул, что «процесс дедолларизации во всем мире запущен и его не остановить».

Ранее был опубликован июньский обзор глобальной экономики, подготовленный экспертами факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

В нём говорилось, что в среднесрочной перспективе роль американского доллара в мировой финансовой системе будет снижаться. Это связано с ускорением процессов дедолларизации в странах мира, снижением мировых валютных резервов, расширением использования цифровых национальных валют.

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