ВШЭ: роль доллара в мировых финансах будет ослабевать

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В среднесрочной перспективе роль американского доллара в мировой финансовой системе будет снижаться. Это связано с ускорением процессов дедолларизации в странах мира, снижением мировых валютных резервов, расширением использования цифровых национальных валют.
ВШЭ: роль доллара в мировых финансах будет ослабевать
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Об этом, как пишет РБК, говорится в июньском обзоре глобальной экономики, подготовленном экспертами факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

По их мнению, заморозка резервов ЦБ России в рамках санкционного давления «создала значимый прецедент утраты доверия стран мира (в особенности развивающихся) к доллару США».

Отмечается, что, исходя из геополитических соображений, увеличили долю резервов в альтернативных валютах и другие страны мира, кроме России, — Израиль, Китай, Турция, Чили.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что доверие к мировым валютам подорвано западными странами ради амбиций и устаревших геополитических иллюзий.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.

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