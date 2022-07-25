Эксперт по недвижимости Журавлёв рассказал о программах субсидирования ставок застройщиками
- АГН «Москва»
- © Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы.
В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что такие программы со ставками от 0,1 до 2—3% набирают популярность не только в Москве, но и в регионах.
«Мы видим такие программы в Санкт-Петербурге, в городах-миллионниках: Екатеринбурге, Казани. То есть застройщики делают совместное с банками предложение. Такие предложения довольно агрессивно выходят на рынок и занимают уже 20—30%», — сообщил он.
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