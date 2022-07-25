В «Атомфлоте» назвали самый сложный месяц для навигации по льдам

Исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица заявил, что май — самый сложный месяц для навигации по льдам.

«Лёд уже намерзает определённой толщины. Если лёд, который с лета не растаял, остался осенью замерзать, вокруг него аккумулируются полюса холода, и одна льдина срастается с другой», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, к этому периоду под ветром, течением и холодом образовываются торосы, которые сложно преодолевать.

«Двухметровые льдины становятся друг на друга, разрастаются до пяти — семи метров, а иногда даже до десяти метров. Такие торосы поднимаются, друг с другом смораживаются. Смотришь: просто частокол льда, забор», — пояснил Ирлица.

Он добавил, что эти места самые тяжёлые для навигации.

В январе сообщалось, что головной атомный ледокол «Арктика» завершил проводку судов в порт Певек в Чукотском автономном округе.