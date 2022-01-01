Атомный ледокол «Арктика» завершил проводку судов в порт Певек

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Головной атомный ледокол «Арктика» завершил проводку судов в порт Певек в Чукотском автономном округе. Об этом сообщил отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».
Атомный ледокол «Арктика» завершил проводку судов в порт Певек
  • AP

«1 января в порту Певек головной универсальный атомный ледокол «Арктика» ФГУП «Атомфлот» завершил проводку теплоходов «Юрий Аршеневский» и «Инженер Трубин» при содействии дизель-электрического ледокола «Капитан Драницын», — говорится в сообщении.

Суда доставили на Чукотку груз для инвестиционных компаний.

Гендиректор «Атомфлота» Мустафа Кашка заявил об удовлетворённости результатами перехода.

«Данная проводка каравана — это хороший опыт эксплуатации универсального атомного ледокола. Экипаж атомохода на практике узнал возможности судна», — отметил он.

В октябре головной ледокол проекта 22220 «Арктика» вошёл в состав российского атомного флота.

Подробнее — в материале RT.

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