В Роскачестве назвали нормативы уровня шума в жилых домах

Короткая ссылка
Эксперты Роскачества рассказали, какой уровень шума допустим в жилых домах и куда можно пожаловаться на шумных соседей.
В Роскачестве назвали нормативы уровня шума в жилых домах
  • Gettyimages.ru
  • © Josef Lindau

Об этом пишет kp.ru.

С 07:00 до 23:00 уровень шума в жилом доме не должен превышать 55 децибел — примерно так работает двигатель автомобиля. С 23:00 до 07:00 уровень шума должен быть не выше 45 децибел: это тихий разговор, шум работающих холодильника, стиральной или посудомоечной машины, уточнили в ведомстве.

В случае нарушений жильцы могут обратиться к участковому или в полицию, в ТСЖ или ЖЭК. Также на соседей, нарушающих тишину, можно подать в суд.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что, согласно опросу, 45% россиян пытаются урегулировать бытовые конфликты с соседями самостоятельно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить