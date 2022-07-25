В Петербурге возбудили дело после того, как мужчина напал с ножом на людей в больнице

Пресс-служба Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу заявила о возбуждении уголовного дела после того, как пациент больницы № 33 напал с ножом на четырёх других больных.

«Следственным отделом по Колпинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений), в отношении мужчины 1987 года рождения», — говорится в заявлении ведомства.

По данным следствия, в ночь на 25 июля больной без видимого повода напал на четырёх других пациентов и нанёс им в совокупности не менее девяти ударов ножом по туловищу и голове. Сотрудники больницы выбили нож из рук нападавшего, нажали тревожную кнопку и до прибытия наряда Росгвардии сами сдерживали агрессивного мужчину.

Вскоре он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что судимый пациент из больницы в Колпине нанёс ранения четверым проходящим лечение.