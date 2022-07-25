В лесах Югры ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введён в лесах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры из-за проблем с природными пожарами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление главы региона.

«Ввести… режим чрезвычайной ситуации в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, и установить региональный уровень реагирования», — отмечается в документе.

По данным регионального департамента недропользования и природных ресурсов, в настоящее время в округе действуют 23 лесных пожара на площади 3420 га, из них девять локализованы.

Ранее URA.RU передавало, что четвёртый класс пожарной опасности будет действовать в Уватском районе Тюменской области.