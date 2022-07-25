В МЧС России заявили о снижении количества техногенных пожаров в стране за неделю

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В пресс-службе МЧС России заявили о значительном снижении количества техногенных пожаров в стране за неделю.
В МЧС России заявили о снижении количества техногенных пожаров в стране за неделю
  • РИА Новости

«Количество техногенных пожаров за прошедшую неделю значительно уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года... За отчётный период пожарно-спасательные подразделения реагировали более чем на 5,5 тыс. техногенных пожаров», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что до этого МЧС сообщало о 6,9 тыс. техногенных пожаров, произошедших на позапрошлой неделе.

Ранее URA.RU передавало, что 4-й класс пожарной опасности будет действовать в Уватском районе Тюменской области.

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