В МЧС России заявили о снижении количества техногенных пожаров в стране за неделю

В пресс-службе МЧС России заявили о значительном снижении количества техногенных пожаров в стране за неделю.

«Количество техногенных пожаров за прошедшую неделю значительно уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года... За отчётный период пожарно-спасательные подразделения реагировали более чем на 5,5 тыс. техногенных пожаров», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что до этого МЧС сообщало о 6,9 тыс. техногенных пожаров, произошедших на позапрошлой неделе.

Ранее URA.RU передавало, что 4-й класс пожарной опасности будет действовать в Уватском районе Тюменской области.