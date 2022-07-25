Мишустин поручил вице-премьерам курировать развитие разных высокотехнологичных направлений

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил между вице-премьерами кураторство развития различных высокотехнологичных направлений.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Андрей Белоусов возьмётся за развитие высокоскоростных транспортных средств; Виктория Абрамченко — за системы мониторинга состояния окружающей среды, разработки агропрома и предотвращения ЧС, а Татьяна Голикова — за разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности.

Вместе с этим вице-премьеру Денису Мантурову поручили технологический и атомный надзор, развитие ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров, а Александру Новаку — атомную и водородную энергетику, декарбонизацию, интеллектуальные энергосистемы.

По заданию Мишустина Марат Хуснуллин станет курировать технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды, в то время как Дмитрий Чернышенко будет отвечать за развитие ИИ, получение и обработку наноматериалов, создание ПО.

Ранее Мишустин заявил, что российская сторона активно выстраивает технологический суверенитет на фоне санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить