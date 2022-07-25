Мишустин поручил вице-премьерам курировать развитие разных высокотехнологичных направлений
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Андрей Белоусов возьмётся за развитие высокоскоростных транспортных средств; Виктория Абрамченко — за системы мониторинга состояния окружающей среды, разработки агропрома и предотвращения ЧС, а Татьяна Голикова — за разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности.
Вместе с этим вице-премьеру Денису Мантурову поручили технологический и атомный надзор, развитие ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров, а Александру Новаку — атомную и водородную энергетику, декарбонизацию, интеллектуальные энергосистемы.
По заданию Мишустина Марат Хуснуллин станет курировать технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды, в то время как Дмитрий Чернышенко будет отвечать за развитие ИИ, получение и обработку наноматериалов, создание ПО.
Ранее Мишустин заявил, что российская сторона активно выстраивает технологический суверенитет на фоне санкций.