Прокуратура возбудила уголовное дело после ДТП с шестью погибшими в Башкирии

Прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело после столкновения микроавтобуса с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«По факту ДТП следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится заявлении.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Башкирии.

Позднее Минздрав России рассказал о состоянии пострадавших в данной аварии.