Прокуратура возбудила уголовное дело после ДТП с шестью погибшими в Башкирии
- РИА Новости
- © Пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«По факту ДТП следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится заявлении.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Башкирии.
Позднее Минздрав России рассказал о состоянии пострадавших в данной аварии.