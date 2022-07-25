Минздрав России рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Башкирии

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В пресс-службе Минздрава России рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Башкирии.
Минздрав России рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Башкирии
  • РИА Новости

«В ДТП с микроавтобусом в Башкирии погибли шесть человек, 13 человек пострадали, среди них один ребёнок: четыре человека в тяжёлом состоянии, девять, в том числе ребёнок, — в состоянии средней тяжести», — цитирует ведомство РИА Новости.

В министерстве уточнили, что оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Башкирии.

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