Минздрав России рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Башкирии
- РИА Новости
«В ДТП с микроавтобусом в Башкирии погибли шесть человек, 13 человек пострадали, среди них один ребёнок: четыре человека в тяжёлом состоянии, девять, в том числе ребёнок, — в состоянии средней тяжести», — цитирует ведомство РИА Новости.
В министерстве уточнили, что оказание медпомощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Башкирии.