Мэр Красноярска Ерёмин займёт должность замгубернатора края

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Мэр Красноярска Сергей Ерёмин займёт должность заместителя губернатора Красноярского края.
Мэр Красноярска Ерёмин займёт должность замгубернатора края
  • РИА Новости
  • © Евгения Новоженина

Об этом информирует пресс-служба краевого правительства.

В новой должности Ерёмин будет заниматься вопросами благоустройства Красноярска и других городов региона.

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что новое назначение — это продолжение Ерёминым той работы, которую он уже выполняет, но на более высоком уровне.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назначил Константина Скорупского главой Минздрава республики.

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