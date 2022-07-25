Мэр Красноярска Ерёмин займёт должность замгубернатора края

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин займёт должность заместителя губернатора Красноярского края.

Об этом информирует пресс-служба краевого правительства.

В новой должности Ерёмин будет заниматься вопросами благоустройства Красноярска и других городов региона.

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил, что новое назначение — это продолжение Ерёминым той работы, которую он уже выполняет, но на более высоком уровне.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назначил Константина Скорупского главой Минздрава республики.