В Крыму главой Минздрава назначили Константина Скорупского

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Глава Крыма Сергей Аксёнов назначил Константина Скорупского главой Минздрава республики.
В Крыму главой Минздрава назначили Константина Скорупского
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Соответствующий указ опубликован на портале правительства региона, передаёт «Крыминформ».

Как уточняется, 22 октября 2021 года Скорупский был назначен руководителем ведомства в качестве исполняющего обязанности.

До работы в министерстве Скорупский работал главврачом Судакской горбольницы.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге завели уголовное дело в отношении медсестры городской клинической больницы №40, подозреваемой в оформлении поддельных сертификатов о вакцинации.

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