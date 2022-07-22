В Крыму главой Минздрава назначили Константина Скорупского
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Соответствующий указ опубликован на портале правительства региона, передаёт «Крыминформ».
Как уточняется, 22 октября 2021 года Скорупский был назначен руководителем ведомства в качестве исполняющего обязанности.
До работы в министерстве Скорупский работал главврачом Судакской горбольницы.
Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге завели уголовное дело в отношении медсестры городской клинической больницы №40, подозреваемой в оформлении поддельных сертификатов о вакцинации.