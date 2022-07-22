В Крыму главой Минздрава назначили Константина Скорупского

Глава Крыма Сергей Аксёнов назначил Константина Скорупского главой Минздрава республики.

Соответствующий указ опубликован на портале правительства региона, передаёт «Крыминформ».

Как уточняется, 22 октября 2021 года Скорупский был назначен руководителем ведомства в качестве исполняющего обязанности.

До работы в министерстве Скорупский работал главврачом Судакской горбольницы.

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге завели уголовное дело в отношении медсестры городской клинической больницы №40, подозреваемой в оформлении поддельных сертификатов о вакцинации.