Автоэксперт Кадаков оценил предложение освободить от налога унаследованные детьми автомобили

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал в беседе с RT предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова освободить от транспортного налога автомобили, унаследованные детьми.

«С одной стороны, благая цель, но с другой стороны — сколько у нас наследников несовершеннолетних в масштабах страны?» — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что неясен механизм отслеживания использования автомобилей опекунами или законными представителями.

«Слишком много условностей. Опять же — смотря какой автомобиль. Сэкономить любую копейку приятно, но в масштабах стоимости автомобиля, если мы говорим про условно два года, это ни на что не влияет», — считает Кадаков.

Ранее в России предложили освободить от налога унаследованные детьми автомобили.

Согласно действующему законодательству, законный представитель наследника в возрасте до 16 лет должен зарегистрировать данный автомобиль на себя, с наступлением этого возраста — перерегистрировать на ребёнка.

При этом налоговое законодательство предусматривает уплату транспортного налога лицом, на которое зарегистрирован автомобиль.