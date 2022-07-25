В России предложили освободить от налога унаследованные детьми автомобили

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Дмитрий Рункевич
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить от транспортного налога автомобили, унаследованные детьми. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.
В России предложили освободить от налога унаследованные детьми автомобили
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В своём обращении политолог отметил, что несовершеннолетние граждане могут выступать в качестве собственников транспортных средств. Нередко данное право собственности возникает в результате наследования.

Согласно действующему законодательству, законный представитель наследника в возрасте до 16 лет должен зарегистрировать данный автомобиль на себя, с наступлением этого возраста — перерегистрировать на ребёнка.

При этом налоговое законодательство предусматривает уплату транспортного налога лицом, на которое зарегистрирован автомобиль. Для несовершеннолетних или их законных представителей (родителей, усыновителей либо опекунов) федеральные льготы в данном случае не предусмотрены.

В то же время законодательство запрещает собственнику до 18 лет управлять транспортным средством, а опекун ребёнка может не иметь водительского удостоверения и обеспечивать лишь сохранность автомобиля до совершеннолетия иждивенца, отметил Орлов.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство в части освобождения от уплаты транспортного налога автомобилей, находящихся в собственности несовершеннолетних граждан в результате наследования, и которые не используются их законными представителями, до наступления совершеннолетия собственника», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили освободить пенсионеров от уплаты пошлины на регистрацию полученного по наследству жилья.

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