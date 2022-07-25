В России предложили освободить от налога унаследованные детьми автомобили

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил освободить от транспортного налога автомобили, унаследованные детьми. Копия письма на имя главы Минфина Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

В своём обращении политолог отметил, что несовершеннолетние граждане могут выступать в качестве собственников транспортных средств. Нередко данное право собственности возникает в результате наследования.

Согласно действующему законодательству, законный представитель наследника в возрасте до 16 лет должен зарегистрировать данный автомобиль на себя, с наступлением этого возраста — перерегистрировать на ребёнка.

При этом налоговое законодательство предусматривает уплату транспортного налога лицом, на которое зарегистрирован автомобиль. Для несовершеннолетних или их законных представителей (родителей, усыновителей либо опекунов) федеральные льготы в данном случае не предусмотрены.

В то же время законодательство запрещает собственнику до 18 лет управлять транспортным средством, а опекун ребёнка может не иметь водительского удостоверения и обеспечивать лишь сохранность автомобиля до совершеннолетия иждивенца, отметил Орлов.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство в части освобождения от уплаты транспортного налога автомобилей, находящихся в собственности несовершеннолетних граждан в результате наследования, и которые не используются их законными представителями, до наступления совершеннолетия собственника», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили освободить пенсионеров от уплаты пошлины на регистрацию полученного по наследству жилья.