Задержан подозреваемый в убийстве девушки в туалете на станции Нахабино в Подмосковье

Сотрудники следственных органов задержали подозреваемого в убийстве девушки на подмосковной железнодорожной станции Нахабино.

Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«По подозрению в совершении данного преступления, при попытке покинуть столичный регион, был задержан и доставлен в дежурную часть подозреваемый — житель Пермского края 1980 года рождения», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве заявили, что задержанный был ранее судим за грабеж, разбой, убийство и другие преступления.

Тело девушки нашли в общественном туалете на станции.

Ранее следователи заявили о задержании в Башкирии подозреваемого в жестоком убийстве инвалида.