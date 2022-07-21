В Башкирии задержали подозреваемого в жестоком убийстве инвалида

Следователи заявили о задержании в Башкирии подозреваемого в жестоком убийстве инвалида.

Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

По данным ведомства, 19 июля в правоохранительные органы республики обратился мужчина, заявив о безвестном исчезновении своего 57-летнего брата — инвалида II группы. Мужчина проживал один в частном доме в деревне Биккужа Зианчуринского района и в течение двух дней не выходил на связь.

«В ходе осмотра домовладения пропавшего были обнаружены следы крови, а также отрубленные фрагменты ног мужчины... Во время поисковых мероприятий тело мужчины было обнаружено в кустах на территории деревни, примерно в 80 метрах от дома потерпевшего... Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»)», — указывается в заявлении.



Подозреваемым оказался 31-летний ранее судимый за кражи житель села Исянгулово, который вскоре был задержан. Первоначально мужчина отрицал причастность к убийству, однако в ходе допроса после предъявления собранных доказательств сознался в содеянном.

Отмечается, что причиной убийства стал конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс жертве по голове не менее десяти ударов фрагментом деревянной оконной рамы, а потом ещё удар обухом топора. После этого он расчленил тело, чтобы попытаться спрятать его.

Ранее СК заявили о задержании подозреваемого в убийстве четырёх человек в Новошахтинске.