В СК заявили о задержании подозреваемого в убийстве четырёх человек в Новошахтинске

Следователи заявили, что подозреваемый в убийстве четырёх человек в городе Новошахтинске Ростовской области был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Ростовской области.

«В ходе следственных действий... задержан подозреваемый в убийстве четырёх человек и покушении на убийство малолетней девочки в городе Новошахтинске. Им оказался 36-летний местный житель», — говорится в заявлении.

15 июля в Новошахтинске (Ростовская область) неизвестный убил четырех членов одной семьи.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.