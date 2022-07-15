СК возбудил дело после обнаружения четырёх убитых жителей Новошахтинска в квартире

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в квартире в городе Новошахтинске были найдены тела четырёх человек с огнестрельными ранениями, ещё один — ребёнок — госпитализирован с ранением.

РИА Новости

Об этом сообщил Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК России (убийство, покушение на убийство). «В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, мотива произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», — заявило ведомство. Как стало известно ранее, в Новошахтинске (Ростовская область) неизвестный убил четверых членов одной семьи.