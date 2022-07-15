СК возбудил дело после обнаружения четырёх убитых жителей Новошахтинска в квартире
- РИА Новости
Об этом сообщил Следственный комитет.
Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК России (убийство, покушение на убийство).
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, мотива произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», — заявило ведомство.
Как стало известно ранее, в Новошахтинске (Ростовская область) неизвестный убил четверых членов одной семьи.