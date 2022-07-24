Центр финансовой грамотности: мошенники реже атакуют людей, отвечающих им односложно
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«Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает, нарочито асоциален, не идёт на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично», — сказала Дайнеко РИА Новости.
Она посоветовала тем, кто не готов грубить, просто прервать разговор и заблокировать абонента.
Эксперт напомнила о важности соблюдать социальную безопасность, например, не делиться личным с посторонними и не давать дополнительную информацию о себе.
Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях ранее рассказал, что на фоне ужесточения политики банков по проверке потенциальных заёмщиков мошенники начали активно предлагать новую псевдоуслугу — полную зачистку кредитной истории.