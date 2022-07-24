Центр финансовой грамотности: мошенники реже атакуют людей, отвечающих им односложно

Короткая ссылка
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что мошенники реже атакуют или избегают тех граждан, которые общаются односложно и категорично, грубят или троллят.
Центр финансовой грамотности: мошенники реже атакуют людей, отвечающих им односложно
  • Gettyimages.ru

«Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает, нарочито асоциален, не идёт на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично», — сказала Дайнеко РИА Новости.

Она посоветовала тем, кто не готов грубить, просто прервать разговор и заблокировать абонента.

Эксперт напомнила о важности соблюдать социальную безопасность, например, не делиться личным с посторонними и не давать дополнительную информацию о себе.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях ранее рассказал, что на фоне ужесточения политики банков по проверке потенциальных заёмщиков мошенники начали активно предлагать новую псевдоуслугу — полную зачистку кредитной истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить