Центр финансовой грамотности: мошенники реже атакуют людей, отвечающих им односложно

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что мошенники реже атакуют или избегают тех граждан, которые общаются односложно и категорично, грубят или троллят.

«Реже всего атакуют, а порой и вовсе перестают тех, кто абсолютно бесперспективен: не отвечает, нарочито асоциален, не идёт на контакт, грубит или троллит, говорит односложно и категорично», — сказала Дайнеко РИА Новости.

Она посоветовала тем, кто не готов грубить, просто прервать разговор и заблокировать абонента.

Эксперт напомнила о важности соблюдать социальную безопасность, например, не делиться личным с посторонними и не давать дополнительную информацию о себе.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях ранее рассказал, что на фоне ужесточения политики банков по проверке потенциальных заёмщиков мошенники начали активно предлагать новую псевдоуслугу — полную зачистку кредитной истории.