В ЦБ рассказали о новой уловке мошенников

На фоне ужесточения политики банков по проверке потенциальных заёмщиков мошенники начали активно предлагать новую псевдоуслугу — полную зачистку кредитной истории.

Об этом «Известиям» рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Клиента, как правило, «раскручивает» группа взаимосвязанных лиц — сначала могут предложить заработать на нелегальном форексе, потом предлагают взять кредит. А когда человек оказывается в долгах, в дело вступают «раздолжнители», псевдоюристы и т. п.», — сообщили в ЦБ.

В ЦБ напомнили, что по желанию заёмщика стереть плохую кредитную историю или заменить её хорошей невозможно.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.