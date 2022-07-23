Один человек погиб при столкновении автомобиля с микроавтобусом в Дагестане

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Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Дагестане.
Один человек погиб при столкновении автомобиля с микроавтобусом в Дагестане
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По предварительным данным, днём 23 июля на трассе Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе водитель автомобиля ВАЗ-2114 при совершении обгона столкнулся с Mercedes Sprinter, который перевозил 18 пассажиров.

«В результате ДТП один человек от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего и количество пострадавших выясняются. Информация предварительная», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Махачкале погиб один человек и трое получили травмы.

В июне ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.

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