Один человек погиб при столкновении автомобиля с микроавтобусом в Дагестане

Один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Дагестане.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По предварительным данным, днём 23 июля на трассе Астрахань — Махачкала в Бабаюртовском районе водитель автомобиля ВАЗ-2114 при совершении обгона столкнулся с Mercedes Sprinter, который перевозил 18 пассажиров.

«В результате ДТП один человек от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего и количество пострадавших выясняются. Информация предварительная», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Махачкале погиб один человек и трое получили травмы.

В июне ФАН писало, что СК возбудил дело после ДТП с участием автобуса и грузовика под Челябинском.