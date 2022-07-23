Стали известны детали жёсткой посадки самолёта в Тверской области

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В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кимрского района рассказали детали жёсткой посадки самолёта в Тверской области.
Стали известны детали жёсткой посадки самолёта в Тверской области
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу, по предварительным данным, самолёт повредил линию электропередачи.

«По предварительным данным, легкомоторный самолёт сел на воду, в камыши недалеко от берега, вблизи пляжа в населённом пункте Белый Городок, где находились люди. К судну выехали люди на байдарках, но члены экипажа сказали, что помощь им не требуется. После приземления возгорания не было, но самолёт оборвал ЛЭП, на место выехали энергетики», — уточнили в ЕДДС.

Отмечается, что на борту самолёта находились двое мужчин.

Вместе с этим в МЧС по Тверской области говорят, что в самолёте находился один человек — пилот, который от оказания медицинской помощи отказался.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Тверской области.

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