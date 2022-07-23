Стали известны детали жёсткой посадки самолёта в Тверской области
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу, по предварительным данным, самолёт повредил линию электропередачи.
«По предварительным данным, легкомоторный самолёт сел на воду, в камыши недалеко от берега, вблизи пляжа в населённом пункте Белый Городок, где находились люди. К судну выехали люди на байдарках, но члены экипажа сказали, что помощь им не требуется. После приземления возгорания не было, но самолёт оборвал ЛЭП, на место выехали энергетики», — уточнили в ЕДДС.
Отмечается, что на борту самолёта находились двое мужчин.
Вместе с этим в МЧС по Тверской области говорят, что в самолёте находился один человек — пилот, который от оказания медицинской помощи отказался.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Тверской области.