Три человека погибли в Мурманской области в результате опрокидывания лодки

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Три человека погибли в Мурманской области, перевернувшись на лодке со стройматериалами.
Три человека погибли в Мурманской области в результате опрокидывания лодки
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Об этом сообщили в региональном отделении СК.

«Установлено, что шесть человек переправлялись через реку в трёхместной лодке без спасательных жилетов. При этом на борту также находились стройматериалы весом более 100 кг», — говорится в заявлении.

Уточняется, что лодка перевернулась в 20 метрах от берега. В результате произошедшего погибли три человека 1961, 1970 и 1972 годов рождения.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В июне 2021 года трое мужчин погибли во время рыбалки в Красноярском крае.

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