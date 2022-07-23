Три человека погибли в Мурманской области в результате опрокидывания лодки

Три человека погибли в Мурманской области, перевернувшись на лодке со стройматериалами.

Об этом сообщили в региональном отделении СК.

«Установлено, что шесть человек переправлялись через реку в трёхместной лодке без спасательных жилетов. При этом на борту также находились стройматериалы весом более 100 кг», — говорится в заявлении.



Уточняется, что лодка перевернулась в 20 метрах от берега. В результате произошедшего погибли три человека 1961, 1970 и 1972 годов рождения.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В июне 2021 года трое мужчин погибли во время рыбалки в Красноярском крае.