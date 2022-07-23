Автоэксперт Моржаретто заявил, что в России накоплены запасы иномарок на 3—6 месяцев

Запасов новых иностранных автомобилей хватит в России на 3—6 месяцев. С таким мнением выступил автоэксперт, партнёр «Автостата» Игорь Моржаретто.

«На сегодняшний день запасы многих иномарок в российских логистических центрах, у дилеров или подошли к концу, или подходят. По разным прогнозам, запаса хватит на 3—6 месяцев», — приводит РИА Новости его слова.

Моржаретто добавил, что китайские производители активно замещают компании, которые остановили производство автомобилей в России.

Автоэксперт также сообщил, что завод «Автотор» в Калининграде продолжает сборку корейских автомобилей.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.