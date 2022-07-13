Доцент Трифонов спрогнозировал ситуацию на российском авторынке в 2022 году

Доцент департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве России Павел Трифонов спрогнозировал ситуацию на отечественном авторынке в 2022 году.

«Спрос населения на новые легковые автомобили со второй половины 2022 года и к началу 2023 года будет переключаться на доступные продукты», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, речь идёт о российской продукции с высокой степенью автономности от импортных поставок, а также о поставках от автоконцернов из стран Азии.

«Определённая часть населения будет обращаться на вторичный рынок, что диверсифицирует работу станций технического обслуживания, розничных сетей по продаже автозапчастей и автомобильных центров продаж», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с Nation News дал советы по покупке машины в 2022 году.