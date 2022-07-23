Кадыров сообщил, что Чечня закупила сделанные по пожеланиям военных бронемашины «Ахмат»
«Несмотря на грузный вид, «ахматмобиль» — это манёвренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава», — написал он.
Кроме того, Кадыров опубликовал фото, на котором 20 бронемобилей выстроены в ряд.
Глава республики также участвовал в осмотре техники, закупленной для военных нужд.
Ранее Кадыров опубликовал юмористический ролик о Зеленском.
На видео исполняющий роль Зеленского просит разрешения вступить в батальон «Ахмат» в качестве часового. Кадыров в ответ говорит, что предателей вроде Зеленского ждут в НАТО.