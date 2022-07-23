Кадыров сообщил, что Чечня закупила сделанные по пожеланиям военных бронемашины «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил, что республика закупила бронемашины «Ахмат», которые собрали по пожеланиям военных, участвующих в специальной военной операции на Украине.

«Несмотря на грузный вид, «ахматмобиль» — это манёвренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава», — написал он.

Кроме того, Кадыров опубликовал фото, на котором 20 бронемобилей выстроены в ряд.

Глава республики также участвовал в осмотре техники, закупленной для военных нужд.

Ранее Кадыров опубликовал юмористический ролик о Зеленском.

На видео исполняющий роль Зеленского просит разрешения вступить в батальон «Ахмат» в качестве часового. Кадыров в ответ говорит, что предателей вроде Зеленского ждут в НАТО.