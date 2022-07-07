Кадыров опубликовал ещё один юмористический ролик о Зеленском

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новый юмористический ролик об украинском лидере Владимире Зеленском.
Кадыров опубликовал ещё один юмористический ролик о Зеленском
  • РИА Новости

Ранее Кадыров разместил ролик, в котором Зеленский подписывает капитуляцию.

«После подписания акта о капитуляции Владимир Зеленский долгое время размышлял о своём поведении... Зеленский решил выложить все карты на стол и стать полезным обществу», — говорится в подписи к ролику.

На видео исполняющий роль Зеленского просит разрешения вступить в батальон «Ахмат» в качестве часового. Кадыров в ответ говорит, что предателей вроде Зеленского ждут в НАТО.

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