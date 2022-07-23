Умер глава тульского КБП имени Шипунова Дмитрий Коноплёв

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В возрасте 46 лет скончался глава тульского Конструкторского бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова Дмитрий Коноплёв.

Об этом сообщило правительство Тульской области в своём Telegram-канале.

Губернатор региона Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной Коноплёва.

Губернатор отметил, что Дмитрий Коноплёв был выдающимся руководителем и талантливым организатором.

«Он многое сделал для оборонной промышленности страны, для Тульской области, внёс большой вклад в развитие оборонной отрасли», — сказал губернатор.

Дюмин назвал Коноплёва настоящим патриотом своей страны и очень отзывчивым человеком.

Ранее сообщалось, что на 82-м году жизни скончался заслуженный тренер СССР по гандболу Валентин Шиян.

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