В Ижевске планируют благоустроить парк «Тишино», расположенный в Устиновском районе. Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в столицу Удмуртии поддержал проект.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Глава правительства отметил важность работы, направленной на комплексное развитие территорий.

«Поэтому обязательно поможем. Готовьте все документы. Соответствующие средства из резервного фонда будут выделены», — заявил Мишустин.

Также стало известно, что в Омске отремонтируют улицы Петра Некрасова и Голика, передаёт gorod55.ru. На работы региональное правительство направит 33,2 млн рублей. Ещё 4,1 млн выделят из бюджета города.

Ранее сообщалось, что в 13 подмосковных парках обустроят функциональные зоны.