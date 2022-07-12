В этому году в 13 подмосковных парках обустроят функциональные зоны.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства благоустройства региона.

«Мы реализуем масштабную программу по развитию парков Подмосковья. В этом году в 13 парках появятся новые зоны для досуга и отдыха. Первую площадку в Городском парке Луховиц уже открыли. Обустройство ещё восьми функциональных зон планируем завершить в августе», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всесезонные пространства для отдыха людей всех возрастов появятся в Центральном парке и парке «Липовая аллея» Богородского округа, парке «Фабричный» Истры, Городском парке Луховиц, люберецком «Парке Сказок», Центральном парке Наро-Фоминска, парке «Сквер 1 мая» Орехово-Зуева и в парке «Сказочный» Сергиева Посада.

Ранее kp.ru со ссылкой на сайт правительства Москвы сообщило, что в июле в 19 столичных парках горожане и туристы смогут послушать живую музыку в исполнении молодых творческих коллективов, духовых оркестров и джаз-бендов.