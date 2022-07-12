В 13 подмосковных парках обустроят функциональные зоны

Короткая ссылка
В этому году в 13 подмосковных парках обустроят функциональные зоны.
В 13 подмосковных парках обустроят функциональные зоны
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства благоустройства региона.

«Мы реализуем масштабную программу по развитию парков Подмосковья. В этом году в 13 парках появятся новые зоны для досуга и отдыха. Первую площадку в Городском парке Луховиц уже открыли. Обустройство ещё восьми функциональных зон планируем завершить в августе», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Всесезонные пространства для отдыха людей всех возрастов появятся в Центральном парке и парке «Липовая аллея» Богородского округа, парке «Фабричный» Истры, Городском парке Луховиц, люберецком «Парке Сказок», Центральном парке Наро-Фоминска, парке «Сквер 1 мая» Орехово-Зуева и в парке «Сказочный» Сергиева Посада.

Ранее kp.ru со ссылкой на сайт правительства Москвы сообщило, что в июле в 19 столичных парках горожане и туристы смогут послушать живую музыку в исполнении молодых творческих коллективов, духовых оркестров и джаз-бендов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить